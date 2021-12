Praias de Aracaju estão entre as 10 do Nordeste que mantém balneabilidade o ano todo

Iniciou na última terça-feira, 21, o verão, estação do ano caracterizada pela elevação da temperatura, dias mais longos que as noites, além de mudanças rápidas nas condições climáticas, a exemplo de chuvas fortes. A chegada do verão também abre o período da alta estação para o Turismo no Nordeste brasileiro.

O litoral aracajuano é um dos principais destinos turísticos para os visitantes, assim como opção de lazer para a população local, pois o clima quente e úmido da estação é um convite para um refrescante banho nas suas praias.

Aracaju é capital do Nordeste que mais tem praias limpas em todo litoral do país. É o que aponta o levantamento realizado pela Folha de São Paulo indicando que das 10 praias aracajuanas, seis são boas e não estiveram impróprias em nenhum momento do ano, mantendo a balneabilidade, que consiste no processo que mede a qualidade da água como própria ou imprópria, principalmente para banho.

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, destaca que o saneamento básico influencia muito na escolha dos visitantes em relação aos seus destinos. “É evidente que fazer turismo num destino sem riscos à saúde significa uma viagem mais tranquila e segura para toda a família. O investimento do Governo do Estado em saneamento é muito mais que tratamento de água e esgoto, é saúde, é qualidade de vida, e que ajuda também na atividade turística, pois, o descarte de esgoto nas praias gera impactos ambientais. É muito bom saber que durante todo esse ano as nossas praias estão próprias para banho, e isso reforça que vivemos em uma cidade que tem atrativos que reforçam o nosso turismo”, enfatizou.

Conhecendo as praias de Aracaju

Praia de Atalaia

Uma das mais conhecidas, pois lá estão os Arcos da Orla de Atalaia, um dos cartões postais mais famosos da cidade, assim como a Passarela do Caranguejo, que é uma porção da Orla de Atalaia onde ficam bares e restaurantes com vista para o mar. Possui 8 km de areia e uma infraestrutura com quiosques e ciclovia, além de parque infantil, área de esportes, o Centro de Arte e Cultura de Sergipe, e o Projeto Tamar.

Praia dos Artistas

É uma continuação da praia de Atalaia. Também conhecida como ‘Havaizinho’ por causa da correnteza forte, e mar agitado que requer muito cuidado dos banhistas, pois, bastam alguns passos para se deparar com um canal que chega a ter mais de 5 metros de profundidade. É possível avistar dessa praia, a foz do Rio Sergipe, onde suas águas se encontram com o Oceano Atlântico.

Praia de Aruana

Fica bem próxima da Praia de Atalaia. Além do mar com águas mornas que é um convite ao mergulho, dispõe diversidade da gastronomia sergipana em seus diversos quiosques e barzinhos.

Praia do Refúgio

Como o próprio nome diz, é um local sossegado, embora a instabilidade do mar às vezes agitado atraia surfistas para a prática desse esporte radical, o surf.

Praia dos Náufragos

Leva esse nome devido a um naufrágio que ocorreu no local na primeira década dos anos 1900. O mar é tranquilo com poucas ondas, e a larga faixa de areia é bem branca.

Praia do Mosqueiro

Situada na região sul, lá você pode apreciar o pôr do sol mais bonito da cidade, na Orla do Pôr do Sol. Atrai muitos visitantes porque o local oferece passeios de barcos e catamarãs para a Ilha dos Namorados e Crôa do Goré, que são as ilhas mais famosas da cidade.

Praia do Robalo

Fica a 12 quilômetros do centro de Aracaju. O mar é escuro, e a faixa de areia extensa, que possibilita uma boa opção para quem deseja fazer caminhadas. É um local agradável para curtir com a família, pois conta com estrutura de barracas.

Crôa do Goré e Ilha dos Namorados

Crôa do Goré e Ilha dos Namorados são duas ilhas paradisíacas. O banco de areia forma a conhecida ilha Crôa do Goré, que é rodeada por águas transparentes. Com mais alguns minutos de barco, você chega à Ilha dos Namorados, local tão agradável quanto a Crôa, e que dispõe de estrutura onde os visitantes podem desfrutar de momentos inesquecíveis.

Praia do Saco

Eleita uma das 100 praias mais bonitas do mundo, de acordo com uma revista de uma editora francesa, “Grands Voyageurs”, fica a 70 km da capital. Sua faixa de areia é bem fina e o mar azul com águas mornas torna este lugar bem especial.

Ilha de Santa Luzia

Apesar de não fazer parte de Aracaju, pois fica situada na Barra dos Coqueiros, é um lugar bem tranquilo, tendo em sua paisagem coqueiros, manguezais e caranguejos, iguaria muito apreciada pelos sergipanos. A praia de Atalaia Nova fica na Ilha de Santa Luzia.