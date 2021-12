Gestores do HUL participam do curso ‘Boas Práticas de Governança’

Aperfeiçoar os processos e rotinas de trabalho voltados ao ensino, pesquisa e assistência aos usuários. Com esse propósito o Hospital Universitário de Lagarto HUL-UFS/Ebserh proporcionou a todos os seus gestores o curso Boas Práticas de Governança, como parte das atividades de educação continuada da unidade hospitalar direcionadas aos colaboradores.

O curso foi ministrado pela especialista em gestão da qualidade, Bruna Malagoli Martino, do Instituto Ishikawa, envolvendo temas como gestão de riscos, metodologias de acreditação, processos e análise de problemas. As atividades foram realizadas no auditório do Centro de Simulações e Práticas do Campus UFS Lagarto, coordenadas pela Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) do hospital.

Para Bruna Malagori, o desenvolvimento das práticas de gestão é um desafio em qualquer empresa ou instituição pública. “O Hospital Universitário de Lagarto incentiva esse aperfeiçoamento, pois esses gestores são responsáveis pelo conjunto de resultados da Instituição”, destaca. “A evolução contínua dessas habilidades reflete em vários aspectos, incluindo a melhor prestação de serviços, já que um gestor eficaz conduz uma equipe de excelência para o negócio do HUL: cuidado em saúde”, complementa.

Alane Santos Alves, chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do hospital, lembra que faz parte da cultura organizacional do HUL o processo contínuo de desenvolvimento das competências técnicas e gerenciais dos gestores e liderados. “Neste momento, a DivGP capacitou todas as equipes gestoras com o curso Boas Práticas de Governança, onde foi possível conduzir a reflexão e a aquisição de novos conhecimentos, consequentemente elevando a qualidade nos atendimentos prestados aos usuários do SUS”, enfatiza.

O superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, professor Manoel Cerqueira Neto, ressalta que a capacitação fortalece a qualificação dos gestores, promovendo a construção de processos e rotinas de trabalho aplicáveis ao dia a dia de um hospital de ensino, pesquisa e assistência, como é o HUL-UFS. “Através desses momentos, pode-se sair da rotina diária e com isso pensar e executar ações de planejamento mais estruturadas”, observa. “O que se objetiva é o cumprimento da missão de ensinar através do cuidar”, conclui.

Fonte: Hospital Universitário de Lagarto