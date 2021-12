Governo lança o Pró-Rodovias II, que inclui a reforma do trecho Boquim / Colônia Treze

Na última quarta-feira, 22, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, lançou o Pró-Rodovias II. Para isso, foram assinados contratos com a Caixa Econômica Federal e com o Banco de Brasília (BRB) na ordem de R$100 milhões cada para início desta nova fase do programa.

Diante disso, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, informou que as novas obras devem começar antes do inverno de 2022. “Creio que, até o mês de março, a gente dê as ordens de serviço desses novos trechos, dessas reestruturações”, disse.

Com os recursos do contrato firmado com a Caixa, o Governo vai recuperar as rodovias entre Porto da Folha a Gararu, trecho de quase 26,7km; Estância (entrada da BR-101) e Santa Luzia do Itanhi, trecho de 7,6km; Santa Luzia do Itanhi e Indiaroba, trecho de 15,4km; Indiaroba e divisa entre Sergipe e a Bahia, trecho correspondente a 6,5km, e por fim, o município de Boquim e o entroncamento da rodovia SE-270, no povoado Colônia Treze, trecho de 20,4km.

Já com os recursos do contrato com o BRB, serão atendidos trechos da entrada BR-101 no município de Cristinápolis a Tomar de Geru, 14,8km; a entrada da SE-204, no Povoado Tatu, no município de Japoatã, a Pacatuba, 18,2km; no município de Riachuelo a Divina Pastora, trecho de 8k; em Aquidabã até a BR-101; trecho de 21km, e finalizando, de Itabaianinha a Arauá, correspondente a 18,6km.