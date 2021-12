A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), realizou na última terça-feira, 21, uma capacitação com os profissionais do Centro Especializado em Reabilitação (CER III).

A ação, que contou com o apoio da Central de Regulação, ofertou também momentos de autocuidado, através de dinâmicas reflexivas. Através da parceria, houve um crescimento de 97% nos indicadores de BPA em apenas um mês.

Fonte: Prefeitura de Lagarto