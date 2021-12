Inscrições para ‘CNH Social’ em Sergipe são reabertas

As inscrições devem ser feitas no site do Detran, com os seguintes dados: CPF, documento de identificação, filiação (nome de mãe e pai), escolaridade, nacionalidade, data de nascimento, endereço completo, telefone e e-mail.

A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 30 de dezembro e que as coletas biométricas dos beneficiados sejam realizadas nas primeiras semanas de janeiro. Serão selecionados 600 beneficiados.