Governo decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31

De acordo com o decreto estadual de nº 40738, de 30 dezembro de 2020, o Governo do Estado estabelece ponto facultativo em todas as repartições e órgãos estaduais da administração direta e indireta nos dias 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo, respectivamente.

Tanto durante os pontos facultativos, quanto nos feriados nacionais dos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, os serviços emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, o Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência estarão de plantão para atender as demandas da população.

Fonte: Governo de Sergipe