Governo libera ônibus para times que vão disputar Copa São Paulo de Futebol Júnior

Com seus grupos, cidades-sedes e datas de estreia definidas, os clubes sergipanos foram em busca da logística para a disputa da na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

Depois de solicitação da Federação Sergipana de Futebol (FSF), o Governo do Estado de Sergipe liberou o transporte terrestre para Confiança , Lagarto e Falcon. De acordo com a FSF, Falcon informou que a delegação vai viajar por conta própria e seguirá até São Paulo de transporte aéreo.

Lagarto e Confiança conseguiram vaga na competição após terem sido campeão e vice, respectivamente, da primeira divisão do Campeonato Sergipano da categoria. Já o Falcon, foi vice-campeão da Série A2 do estadual, mas ficou com a vaga na Copinha pois o Santa Cruz, então campeão, foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE) por escalar irregularmente um jogador na final.