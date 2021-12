Governo conclui pagamento da folha nesta sexta-feira, 24

O Governo do Estado conclui, na sexta-feira, 24 de dezembro, o pagamento da folha dos servidores estaduais. Recebem nesta data servidores ativos, inativos e pensionistas.

O pagamento foi iniciado nesta quinta, 23 de dezembro, quando receberam seus vencimentos os servidores ativos das Secretarias de Educação (Seduc) e da Saúde (SES), assim como das Empresas, Autarquias e Fundações do Estado.

Somado ao que já foi pago com a antecipação da segunda parcela do 13º salário e o pagamento da folha de novembro no último dia 30, o Governo de Sergipe injeta R$ 750 milhões na economia do estado em menos de 30 dias.