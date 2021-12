4ª edição do Projeto Amigos da Polícia é realizada em Tobias Barreto

Foi realizado o encerramento da quarta edição do Projeto Amigos da Polícia, em Tobias Barreto, na última quarta-feira, 22. No encontro, houve uma grande festa com a distribuição de brinquedos e de cestas básicas. Ao longo do ano, foram desenvolvidas palestras e fornecidos tratamentos de saúde para fortalecer o elo entre a comunidade e a Polícia Civil.

O delegado Gerlandio Gomes explicou que o projeto também tem o objetivo de afastar as crianças da violência. “O objetivo é criar neles uma empatia pela instituição para, quem sabe no futuro, algum deles queira seguir essa carreira, mas também de afastá-los do tráfico de drogas”, ressaltou.

“Uma vez por ano nós nos reunimos, trazemos as crianças à delegacia, mostramos o ambiente policial, conversamos, damos palestras, distribuímos cestas básicas, fazemos tratamento dentário, distribuímos óculos e disponibilizamos brinquedos para que a criança tenha o ambiente que venha se sentir bem”, acrescentou o delegado.

O projeto é desenvolvido na cidade onde a equipe policial é alocada. Nessa quarta edição, foi contemplada a cidade de Tobias Barreto.

Fonte: Polícia Civil