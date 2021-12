Pagamento da 2ª parcela do Mão Amiga Laranja é antecipado

Em razão dos festejos natalinos e de final de ano, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), antecipou o pagamento o pagamento da segunda parcela do Mão Amiga Laranja, que pode ser sacado a partir desta sexta-feira, 24. Para acessar as parcelas dos programas, o trabalhador deve comparecer a qualquer agência ou Ponto Banese munido do cartão e senha do programa.

Na edição 2021/2022, participam do Mão Amiga Laranja o total de 4.435 beneficiários de 14 municípios das regiões Sul e Centro-Sul do Estado. Os beneficiários recebem o auxilio de R$ 190 mensal, durante os quatro meses de entressafra da colheita da laranja – novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. São contemplados trabalhadores da citricultura de 14 municípios: Indiaroba, Itaporanga, Estância, Boquim, Riachão do Dantas, Pedrinhas, Arauá, Itabaianinha, Cristinápolis, Santa Luzia do Itanhy, Lagarto, Umbaúba, Salgado e Tomar do Geru. Somente nesta parcela, são investidos R$ 842.650,00, também através de recursos do Funcep.

Programa Mão Amiga

O Programa Mão Amiga é realizado pelo Governo de Sergipe desde 2009, mitigando os efeitos do desemprego nos períodos da entressafra da cana e da laranja, entre os trabalhadores rurais. O programa foi ampliado em 2021, com a criação de uma nova vertente, o Mão Amiga Pró-Sertão Bacia Leiteira, para atender pequenos criadores do Alto Sertão durante a estiagem, com um benefício que será pago de dezembro a março.