Prefeitura de Lagarto está concluindo a distribuição dos livros didáticos para o ano de 2022

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Educação / Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), já está concluindo a distribuição dos livros didáticos para as unidades de ensino da Rede Municipal.

Mais de 40 mil livros para reposição do ano letivo de 2022, do 1º ao 9º ano, serão entregues até o final deste mês, seguindo o cronograma previsto.

“Estamos trabalhando para oferecer aos nossos alunos uma educação de qualidade. Com a entrega dos materiais didáticos nas escolas antes do inicio do ano letivo de 2022, antecipadamente, a Secretaria da Educação proporciona à gestão escolar organizar e garantir os livros para todo o ano letivo”, informou a prefeita Hilda Ribeiro.

Para os técnicos do Programa do Livro da Semed, Odair Chaves e Jéssica Costa, “o objetivo é garantir acesso aos livros didáticos a 100% dos alunos da rede”, disse.

O professor Magson Almeida, secretário da Educação, informou que em 2020 foram entregues mais de 60 mil livros didáticos de 1º ao 9º ano distribuídos entre as 76 unidades de ensino. “Essa quantidade maior se deu por conta do primeiro ano do quadriênio de 6º ao 9º ano”, acrescentou.

Já em 2021, “40 mil livros didáticos de reposição para o ano letivo de 2022, de 1º ao 9º ano, serão entregues até o o dia 30 de dezembro, seguindo cronograma do Programa do Livro /SEMED”, disse o coordenador Odair Chaves.

O Programa do Livro recebeu e distribuiu material que complementou as práticas pedagógicas já existentes e estabeleceu um novo marco educacional para o município, concluiu o secretário.

