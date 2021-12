Mais um ‘laboratório’ de refino de cocaína é encontrado em Sergipe

Um ‘laboratório’ de refino de cocaína foi encontrado pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) no subsolo de uma residência, no Bairro Santos Dumont, em Aracaju, na madrugada desta sexta-feira (24). Foram apreendidos 50 quilos de drogas e um homem de 37 anos foi preso.

No dia 18, dois homens foram presos em Nossa Senhora do Socorro por crime semelhante.

Nesta sexta, a ‘Operação Natal sem Neve’ foi deflagrada depois de investigações realizadas pelos policiais do Denarc, que descobriram um homem que estaria trabalhando a droga para posterior venda.

O preso foi encaminhado para o Denarc, onde prestou depoimento e confessou o crime.

As investigações continuam, para chegar a outras informações sobre a origem da cocaína. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.

Fonte: G1 SE