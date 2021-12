MS disponibiliza atualização do ConecteSUS e aplicativo volta a exibir comprovante de vacinação

No início de dezembro, a página e o aplicativo do ConecteSUS e o site do Ministério da Saúde foram invadidos por hackers. Com isso, o ConecteSUS ficou fora do ar por 13 dias. A plataforma foi reestabelecida na última quinta-feira, 23, mas ainda apresentava instabilidade.

O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença. O e-SUS Notifica — que reúne informações sobre casos e mortes por causa de Covid-19 — estava inacessível havia 11 dias, mas voltou ao ar na tarde da terça-feira, 21, segundo o Ministério da Saúde.

Fonte: G1