Pazuello sofre acidente de moto e continua internado com quadro instável

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro na última sexta-feira, 24.

O general foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido ao Hospital Central do Exército.

Ele passou por uma cirurgia no tórax, pois quebrou algumas costelas.

Pazuello está em estado de observação e, segundo fontes do Exército, não corre risco de morte.

Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) informou que o acidente envolvendo Pazuello aconteceu por volta de 23h40, na Praça da Bandeira, na capital carioca.

“O General foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Central do Exército (HCE), onde foram constatadas fratura na clavícula direita e em arco costal”, informou o comunicado.

De acordo com o Comando, Pazuello está em observação, com quadro estável de saúde e não corre risco de morte. No último domingo, 26, o CML divulgou uma nota informando que não havia novas atualizações sobre o estado de saúde do ex-ministro.

Pazuello atualmente é assessor da Secretaria Especial da Presidência da República, mas ainda é um general da ativa.

Ele passa oficialmente para a reserva no Exército em março, mas há possibilidade de que ele peça aposentadoria antes.

Neste ano, segundo seus interlocutores, ele pretende se candidatar a deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Fonte: CNN