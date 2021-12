Prefeitura realiza Conferência Municipal de Educação

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, irá realizar no próximo dia 28 de dezembro a Etapa Municipal de Lagarto da Conferência Nacional de Educação (CONAE), que será realizada na Faculdade D. Pedro II, no horário das 8h às 18h.

Com o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade, compromisso com o futuro da Educação Brasileira”, o evento será um momento para se discutir e deliberar sobre as prioridades e diretrizes traçadas no Documento Referência para o novo Plano Nacional de Educação (PNE).

A Prefeita Hilda Ribeiro deseja sucesso e boas contribuições neste evento, frisando que “a Etapa Municipal da CONAE 2022 é um momento ímpar, pois dá oportunidade de toda a população discutir e deliberar sobre os rumos da educação brasileira, de forma bastante democrática; contando, ainda, com a escolha de delegados que irão representar Lagarto nas próximas etapas da conferencia, em âmbito estadual e nacional, para levar nossas proposituras e necessidades aos planos estadual e nacional de educação.”

Para o secretário da Educação, professor Magson Almeida, “as discussões e deliberações ocorrerão de forma democrática, contando com todos os representantes dos segmentos sociais do município, que participarão de forma ativa no processo, e servirão para contribuir com a definição de objetivos, diretrizes e metas educacionais, que nortearão a eficiência, eficácia e a efetividade das políticas públicas contidas nos planos educacionais para a próxima década”, disse.

Ainda considerando o cenário da pandemia da Covid-19, o evento terá um número limitado de participantes, tendo como público-alvo: Profissionais da Educação Básica, Ensino Superior e Educação Profissional e Tecnológica; Estudantes e Pais/Mães e/ou Responsáveis Legais de estudantes; Sociedade Civil Organizada, Órgãos de Controle e dos Poderes Públicos constituídos.

Para participar, os interessados deverão realizar a inscrição, por meio do preenchimento do formulário eletrônico, de 24 a 27 de dezembro, ou presencialmente, no dia e no local do evento. Lembrando que o número de vagas é limitado e obedecerá a ordem de inscrição e o quantitativo de pessoas suportado no local do evento, sempre observando as medidas de biossegurança contra a COVID-19.

Confira a programação

8h às 8h30 | Credenciamento

8h30 às 9h | Solenidade de abertura com mesa de autoridades

9h às 10h | Palestra (Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira)

10h às 10h30 | Coffee break

10h30 às 12h | Plenárias de Discussões de Eixos e Subeixos (Salas 1 a 6)

12h às 13h | Almoço

13h às 14h | Plenária de Aprovação do Regimento Interno e de escolha dos Delegados para as etapas subsequentes.

14h às 16h30h | Plenárias de Discussões de Eixos e Subeixos (Salas 1 a 6)

16h30 às 17h30 | Plenária final e Homologação dos Delegados

17h30 às 18h | Encerramento

Fonte: Prefeitura de Lagarto