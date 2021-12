O muro do Hospital Zé Franco, em Nossa Senhora do Socorro, foi atingido por um carro no último domingo, 26. De acordo com a Companha de Policiamento de Trânsito (CPTran), o motorista estava embriagado. Não houve vítimas.

O homem passou por teste de etilômetro, que apontou 0,71 mg/l, caracterizando crime de trânsito. O motorista foi conduzido à delegacia.

O veículo foi recolhido ao pátio do Detran por não apresentar condutor habilitado para a liberação.

