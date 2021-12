Em Cristinápolis, criança de dois anos morre asfixiada em janela de carro

No último domingo, 26, uma criança de dois anos morreu asfixiada no município de Cristinápolis. Segundo o avô, que levou a vitima ao hospital, o menino brincava em casa, quando usou o velocípede de apoio e subiu pela janela do carro da família, que estava com o vidro semiaberto.

Ainda segundo ele, o velocípede deslizou e Guilherme ficou pendurado, perdendo os sentidos. Ao perceber o ocorrido, o avô foi as pressas a procura de ajuda, mas o menino não resistiu e chegou na Clínica 24h Maria Dantas de Carvalho já sem vida.

O Instituto de Criminalística não foi acionado, pois o corpo do garoto foi levado pelo avô ao hospital da cidade. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do menino. A Polícia Civil do município de Cristinápolis irá apurar as circunstâncias que levaram à morte do garoto.