UFS: Dose de reforço está disponível para trabalhadores do campus Lagarto

A Universidade Federal Sergipe (UFS) informa que as Prefeituras de São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana e Aracaju liberaram a vacinação com dose de reforço para aqueles que tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19 até agosto de 2021, diante da antecipação de cinco para quatro meses de intervalo.

Estão incluídos nesse grupo os servidores e trabalhadores terceirizados dos campi localizados nestes municípios. Para serem vacinados, devem comparecer aos pontos de vacinação (confira lista abaixo) com documento de identificação oficial com foto e a carteira de vacinação, comprovando que receberam as duas primeiras doses.

A Prefeitura de Laranjeiras está com a vacinação suspensa por falta de estoque do imunizante utilizado nessa fase. Assim, os trabalhadores do campus que tomaram as duas primeiras doses em Laranjeiras devem aguardar o aviso de chegada e reabertura da aplicação.

Por sua vez, a prefeitura de Nossa Senhora da Glória permanece considerando os cinco meses de intervalo entre a segunda e a terceira doses. Como a vacinação da segunda dose no Campus do Sertão foi em 31 de agosto de 2021, a dose de reforço está prevista para 31 de janeiro de 2022.

Confira a lista de pontos de vacinação da dose de reforço por município onde a UFS tem campus:

PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO

Pontos de vacina com funcionamento das 9h às 12h e das 13h às 16h:

– UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado); seg. a sexta

– UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo); seg. a sexta

– UBS Saúde Luiz Alves (Luiz Alves) segunda, quarta e sexta;

– UBS Antônio Florêncio (Tijuquinha) – segunda, quarta, quinta e sexta;

– UBS Bruno Kaique (Madre Paulina) – segunda a sexta

Pontos de vacina com funcionamento das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira:

– UBS Massoud Jalali (Rosa Elze);

– UBS Maria José Figueroa (Eduardo Gomes);

– UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria);

– UBS Raimundo Aragão (Alto da Divineia);

– UBS Jairo Teixeira (Centro Histórico);

PREFEITURA DE LAGARTO

– Central de Vacinação de Lagarto (das 8h às 12h e das 13h às 21h);

– No Campus de Lagarto (após o recesso, no dia 27 de janeiro).

PREFEITURA DE ITABAIANA

– Ginásio Poliesportivo Chico do Cantagalo (de segunda a sexta feira, das 8h às 16h).

Fonte: UFS