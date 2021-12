Sergipe não exigirá pedido médico para vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que “entende que é urgente o início do processo de imunização das crianças (…) e que nenhuma barreira deve ser criada”.

A vacinação desta faixa etária do público infantil foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)no último dia 16 de dezembro com o imunizante da Pfizer, porém, ainda não há uma data para começar a acontecer em todo o país.