Tempo deve ser predominantemente nublado em Sergipe nesta terça-feira

Segundo a CMT, a previsão é válida para os oito territórios sergipanos durante todo o dia, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. Já as temperaturas, no litoral sofrem uma queda e variam entre 22,3°C e 29,8°C. No interior as mínimas caem para 20,8°C e as máximas se elevam a 34,3°C.