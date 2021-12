Governo de Sergipe lança novos editais para aquisição de alimentos da agricultura familiar

Na última segunda-feira, 27, o Governo de Sergipe lançou dois novos editais de chamada pública do Programa Alimenta Brasil, antigo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Nesta nova edição, o investimento será de R$ 1.030.000,00, com recursos do Ministério da Cidadania e execução da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), na compra de alimentos da agricultura familiar, para doação a famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar atendidas por entidades socioassistenciais. Os editais estão disponíveis no site da Seias: www.inclusao.se.gov.br.

Tanto agricultores fornecedores quanto as unidades recebedoras terão o período de 03 a 21 de janeiro de 2022 para realizar a inscrição e apresentar os documentos necessários à habilitação. Só nesta etapa, a expectativa é da participação de 158 agricultores, com até R$ 6.500 para cada.

Todas as regras podem ser conferidas nos dois editais publicados no site da Seias: o de Nº 12/2021 para Agricultores Familiares com aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), podendo se inscrever agricultores individuais, grupos formais e informais; e o de Nº 13/2021 para inscrição de Entidades vinculadas à Rede de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e à Rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“Com esses novos editais, a Seias continuará em 2022 assistindo ao público das entidades socioassistenciais que se encontram em insegurança alimentar e nutricional, além de incluir no mercado institucional o total de 158 agricultores familiares, gerando renda para quem produz e levando alimentos a quem precisa”, destacou a gestora do Programa na Seias, Raquelle Pinheiro.

Confira os Editais em: https://www.inclusao.se.gov.br/transparencia/editais/programa-alimenta-brasil-sergipe-dez21/

Fonte: Governo de Sergipe