Corpo de idoso é encontrado em rio no interior de Sergipe

O Instituto Médico Lgeal (IML), em Aracaju, registrou nesta quarta-feira, 29, a morte de Manuel Lima da Silva, 81 anos, mais conhecido como Seu Badú. A causa da morte foi afogamento. O corpo do idoso foi encontrado no município de Nossa Senhora das Dores, próximo a uma ponte.

Ele estava desaparecido desde a manhã da última segunda-feira, 27, quando foi tomar banho no Rio Sergipe, próximo a onde residia no povoado Lagoa dos Tamboris, município de São Miguel do Aleixo.

O idoso foi arrastado pela correnteza forte do rio, formada pela forte chuva que caiu na região nos últimos dias.

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo emitiu uma nota de pesar, lamentando a sua morte.

Fonte: Fan F1