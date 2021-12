XLVII Encontro Cultural de Laranjeiras começa no próximo domingo

Terá início no próximo domingo, 02, e prossegue até o próximo dia 09 de janeiro de 2022, a 47ª edição do tradicional encontro cultural de Laranjeiras que, em 2022, será adaptado por conta da pandemia de COVID-19 e a nova onda de gripe H3N2. A programação do primeiro dia está inserida na Festa de Santos Reis, que foi a inspiração dos idealizadores do evento há mais de quatro décadas.

Nesta edição, ficam mantidas as exposições, exibição de curtas metragens e o simpósio. Porém, não acontecerão as oficinas, os cortejos de grupos folclóricos e os shows de cultura de massa à noite. Confira a programação completa clicando aqui.

Veja abaixo a programação especial de abertura

Domingo – 02 de janeiro de 2022.

9h30

Igreja São Benedito – Missa da Epifânia do Senhor, com bênção do giz, coroação da rainha das taieiras e louvação das manifestações folclóricas.

Louvação das Taieiras.

Louvação da Chegança Almirante Tamandaré.

Louvação da Chegança Almirante Barroso.

Louvação do Cacumbi.

Louvação do Cacumbi Mirim.

16h

Procissão – logo após a procissão, terá a bênção do Santíssimo Sacramento.

Confira a programação do Simpósio, que tem como tema “CULTURAS POPULARES: OS CAMINHOS DOS ESTUDOS NO SÉCULO XXI”

Dia 6 de janeiro (quinta-feira)

Local: UFS Campus Laranjeiras

Horário: 8h30

Recepção com grupo Cacumbi Mirim

Abertura Oficial: Formação da Mesa

– Conceição Vieira – Presidente da FUNCAP

– José de Araújo Leite Neto (Juca) – Prefeito de Laranjeiras

– Francisco Diemerson de Souza Pereira – Presidente do Conselho Estadual de Cultura

– Beatriz Góis Dantas – Homenageada do Simpósio

Horário: 9h30

Conferência de abertura:

CULTURAS POPULARES: os caminhos dos estudos no século XXI

Conferencista: Alexandra Dumas (UFBA)

Coordenação da mesa: Luiz Fernando Ribeiro Soutelo (Conselho Estadual de Cultura)

Horário: 10h30

Mesa de Abertura: Beatriz Góis Dantas: trajetórias e andanças pelos caminhos das Culturas Populares

– Maria Laura Cavalcanti (UFRJ)

– Aglaé d’Ávila Fontes (IHGSE)

Coordenação da mesa: Terezinha Oliva (IHGSE)

Horário: 11h30

GT 01 – Festas, Danças e Folguedos Populares

– Vem ver, gente, esse samba como é: caminhos, olhares e escutas acerca do Samba de Aboio, do Povoada Aguada (CARMÓPOLIS/SE)

Luan Vinicius Carvalho de Almeida

– O “jeito que o corpo dá”: práticas culturais curriculares numa roda de Samba de Pareia.

Evanilson Tavares de França/SE

Coordenação do GT: Néila Dourado Gonçalves (UFS)

