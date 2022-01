FSF divulga edital para eleições na entidade

Depois de quatro anos, a Federação Sergipana de Futebol (FSF) vai passar por um pleito eleitoral. A entidade divulgou no dia 22 de dezembro, o edital de convocação para as eleições do quadriênio 2024 a 2028. A publicação do edital das eleições foi divulgada em um jornal diário de grande circulação no estado de Sergipe e na página do site da FSF. O pleito será realizado no dia 14 de janeiro de 2022.

A Comissão Eleitoral já foi formada e é composta por representantes do Ministério Público de Sergipe, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Superior Tribunal Justiça Desportiva (STJD). Os respectivos órgãos já indicaram os representantes que estarão compondo a comissão: MP/SE, promotor de Justiça, Djaniro Jonas; OAB o advogado Antônio Paz de Araújo Filho; STJD, o advogado Ramon Rocha.

As inscrição das chapas para a presidência da FSF, acontecem entre os dias 04 e 08 de janeiro de 2022, exclusivamente de forma presencial entre às 12h e 17h, na sede entidade na rua Vila Cristina, nº 1010, no complexo Lourival Baptista, bairro Treze de Julho, em Aracaju. No ofício protocolado devem conter os nomes dos componentes da chapa, qualificações de acordo com o Artigo 6° e seus parágrafos do Estatuto da Federação Sergipana de Futebol.

Os candidatos estarão concorrendo a vagas para presidente, vice-presidente, membros efetivos e suplentes do conselho fiscal da FSF. O pleito eleitoral será realizado no salão Costa Azul no hotel da Costa, na avenida Santos Dumont, em Aracaju, n° 1807. Com primeira chamada às 10 horas e às 10h30, segunda e última convocação.

Fonte: Federação Sergipana de Futebol