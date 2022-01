Surto de gripe e internações decorrentes de doenças crônicas lotam o HUL

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) tem atingido ultimamente altas taxas de atendimento de porta e ocupação de leitos frente ao grande número de casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave provocados pelo Vírus Influenza A H3N2.

A unidade tem envidado todos os esforços para oferecer acolhimento ao público usuário, neste momento, sobretudo crianças e idosos, mas a demanda por atendimento em alguns dias da semana tem superado a capacidade da unidade hospitalar, provocando um aumento no tempo de espera para o atendimento.

Em conformidade com Nota Técnica SES que trata do aumento da circulação do vírus Influenza A H3N2 fora da sazonalidade, orienta-se que os casos mais leves são passíveis de tratamento domiciliar e reavaliação nos serviços de atenção primária à saúde.

Doenças crônicas e traumas

O quadro de lotação da unidade hospitalar também é reforçado pelo aumento considerável de internações de usuários por doenças crônicas agudizadas, que a todo momento chegam ao hospital decorrente de não acompanhamento e tratamento das patologias por especialistas no decurso da pandemia, bem como pelo aumento do número de acidentes neste período do ano.

A unidade conta com a compreensão e engajamento da população neste esforço de enfrentamento e superação frente a mais esse desafio de saúde pública.

Fonte: HUL/Ebserh