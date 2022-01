Carro incendeia e homem morre carbonizado às margens de rodovia em Riachão do Dantas

Na tarde da última segunda-feira, 3, um veículo Fiat Siena incendiou nas margens da rodovia que liga os municípios de Riachão do Dantas a Pedrinhas, e acabou ceifando a vida de um cidadão conhecido como Daniel do Camarão, que residia no bairro Santa Teresinha, em Lagarto.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a proporção das chamas, que foram debeladas com a ajuda de um caminhão pipa. Após isso, o Instituto Médico Legal e a Perícia foram acionados para recolher o corpo e investigar as causas do acidente, respectivamente.