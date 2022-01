Assista: Homem furta motocicleta no estacionamento do Lojão Fasouto em Lagarto

Na última segunda-feira, 3, um homem entrou no estacionamento do Lojão Fasouto, em Lagarto, e furtou uma motocicleta Honda CG que lá estava estacionada. O caso foi captado por câmeras de vigilância instaladas no local.

De acordo com as imagens, o homem com a camisa do Flamengo adentra ao estacionamento por volta das 17h, vai em direção a motocicleta, e consegue sair do local pilotando a mesma.

Assista toda a ação:

Diante disso, quem possuir informações sobre o paradeiro da motocicleta pode repassá-las à Polícia por meio do Disque Denúncia, através do número 181, cujo anonimato é garantido.