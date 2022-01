João Miguel: O primeiro bebê nascido na rede pública de Sergipe em 2022

É menino o primeiro bebê nascido na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) neste ano de 2022. Ele veio ao mundo de parto normal, pesando 3.440kg e chegou às 00h10 de 01 de janeiro de 2022.

A mãe do pequeno João Miguel Batista da Silva, Amanda Silva Santos, 30 anos, que já é mãe também de João Guilherme, 3 anos, comentou que o procedimento feito na maternidade foi de forma acolhedora, qualificada e humanizada. Ela Agradeceu a toda equipe e ao pediatra Vynicius Propheta, as residentes em obstetrícia Kennya de Paiva e Ingrid, a enfermeira obstétrica Ana Kelly, as auxiliares de enfermagem Fabiana e Necilda e a acompanhante, a irmã Michele da Silva Santos. “O atendimento foi ótimo, parto seguro. A equipe ficou do meu lado e meu bebê nasceu no dia do aniversário do pai”, disse.

A paciente Amanda Santos descobriu que estava grávida depois de seis meses de gestação e passou 100 dias com o esposo no Hospital São Lucas. Ele estava com Covid-19, internado e no dia 08 de agosto, veio a óbito. Dia 30 de agosto ela descobriu que estava gestante e passou a fazer o pré-natal a partir do sexto mês.

“Senti as dores às 18h e meu bebê nasceu às 00:10h, justamente no dia do aniversário do pai. Tomei as duas doses da vacina contra a Covid-19 e agora preciso de saúde para criar meus dois anjos, João Guilherme e João Miguel . Vida nova e ano novo”, assegurou a nova mamãe.

Atendimentos

O atendimento do final de semana de 31 de dezembro a 02 de janeiro de 2022 na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, registrou 108 pacientes. Destes, 43 foram internamentos que resultaram em 27 partos.

“Durante o feriado de ano novo, mantivemos a média de atendimentos de baixa complexidade, conseguimos quatro transferências sendo três para a Maternidade Santa Isabel e uma para Maternidade de Nossa Senhora do Socorro, desafogando a instituição, para melhor assistir as pacientes de forma qualificada’’, informou a gerente do Pronto Socorro, Mércia Carina Pena Fonseca.