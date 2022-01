Prefeitura apresenta aos agentes culturais da cidade o seu Planejamento Anual para 2022

Na manhã da última terça-feira, 04, aconteceu na Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte – Secjesp, a reunião para apresentação do Planejamento Anual da Prefeitura de Lagarto para a área cultural. A reunião contou com a presença de diversos agentes culturais das mais distintas áreas.

Na ocasião foi possível apreciar o trabalho que será desenvolvido ao longo do ano pela Secjesp.

Um dos pontos marcantes desse planejamento será o lançamento dos Editais da “Lei Circulando Cultura”, que tem como objetivo principal a movimentação da cadeia artística lagartense em todo o município.

A previsão para o lançamento do primeiro edital é até o próximo dia 15 de janeiro.

Os artistas presentes puderam tirar suas dúvidas e sugerir pontos de acréscimo no planejamento da Secretaria.

“Gostaria de parabenizar a Secretaria por esse momento que estamos vivendo hoje, que é participar, sugerir e ficar sabendo do que acontecerá durante o ano, isso nos motiva a trabalhar mais”, ressaltou o artista plástico e membro da Quadrilha Junina Raio da Silibrina, Nenê Prata.

“Depois de vários anos vivenciando a cultura e de participação em vários debates sobre a construção desse calendário cultural, hoje me sinto satisfeita em dialogar com os protagonistas disso tudo, os artistas. Foi um momento memorável para todos nós”, afirmou a Diretora de Cultura, Ediclécia Santos.

Palavra do secretário

“A Secjesp escreve no dia de hoje, mais uma página marcante da cultura em Lagarto, pois contar com a participação dos artistas na apresentação de toda a programação anual, nos motiva ainda mais a trabalhar pelo e para o fortalecimento da cultura em nossa cidade”, afirmou o secretário Adriano Fontes.

A reunião aconteceu conforme previsto no artigo 2°, Inciso V, da Lei Municipal 977 – Circulando Cultura, de 10 de agosto de 2021, criada em conjunto com a comunidade cultural lagartense e a Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto