Prefeitura inicia triagem para doação de próteses dentárias para pacientes do SUS

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, segue levando até a população mais necessitada, serviços odontológicos de qualidade. Além dos consultórios e carro móvel disponíveis, o Centro Especializado em Odontologia oferta exames e procedimentos cirúrgicos mediante solicitação. A novidade agora é que a Secretaria de Saúde está doando próteses dentárias para pacientes do Sistema Único de Saúde.

A triagem iniciou no mês de dezembro e os pacientes já estão passando por todos os procedimentos para confecção da prótese.

Para ser contemplado, é preciso passar pela triagem realizada na Unidade de Saúde do paciente e conter cópia e original do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Fonte: Prefeitura de Lagarto