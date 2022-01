Servidores do Estado receberão 50% do 13º salário no mês de aniversário

O Governo de Sergipe, com foco no avanço de melhorias com relação ao pagamento dos servidores, informa que os servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado receberão 50% do valor da gratificação natalina no seu mês de aniversário. A mudança já ocorre a partir deste mês, junto ao pagamento da folha de janeiro.

Os 50% restantes, referente à segunda parcela do décimo terceiro, deverão ser pagos até 20 de dezembro deste ano.

Mudança

Anteriormente, os servidores ativos e inativos recebiam a primeira parcela da gratificação natalina ao longo do ano, de acordo com a data de aniversário de cada servidor e proporcional ao mês de nascimento.