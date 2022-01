Jogo-treino no Barretão: Lagarto enfrenta o Juazeirense nesta sexta, 7

Na noite desta sexta-feira, 07, o Lagarto Futebol Clube participará de um jogo-treino com a Sociedade Desportiva Juazeirense, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, o popular Barretão, em Lagarto. O jogo terá início às 20h.

Para participar do jogo, os torcedores homens terão que pagar R$ 10,00, já as mulheres terão acesso gratuito. Contudo, todos os torcedores deverão estar usando máscaras e ainda apresentar o comprovante de vacinação.

Cabe destacar que este será o primeiro jogo do Verdão na temporada 2022. O time estreará no Campeonato Sergipano no próximo dia 23 de janeiro contra o Atlético Gloriense, no Estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória.

Elenco do Lagarto atualizado até o momento: