Prefeitura de Lagarto entrega calçamento no povoado Olhos D’água

Através do Projeto ‘Calçar Mais’, na última quinta-feira, 6, a Prefeitura de Lagarto realizou a entrega da pavimentação em paralelepípedo de ruas do Conjunto Pedro de Oliveira Góis, no povoado Olhos D’água.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, a obra foi iniciada e concluída em três meses e foi executada com com recursos no valor de R$ 414.567,11, oriundos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Gustinho Ribeiro.

De acordo com a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, “O Calçar Mais segue em frente levando mais dignidade, tanto para os bairros da sede quanto para as comunidades da zona rural, e ainda vem muito mais melhorias por aí. Fico muito feliz em ver a felicidade da comunidade e poder contribuir com a autoestima dos moradores” frisou a prefeita.

Já a Dona Josefa, que agora reside numa rua pavimentada, bem diferente daquela de alguns meses atrás, comemorou a pavimentação. “Antes do calçamento a gente sofria muito com a poeira, afetando toda a comunidade, e nunca era feito nada. Fiquei muito feliz que a palavra foi cumprida e agora estamos com o nosso conjunto calçado”, destacou a moradora.