Confiança anuncia goleiro Paulo Gianezini, ex-Botafogo-PB

Após Hyago França, presidente do Confiança, afirmar que o clube estava próximo de contratar o goleiro, o Dragão anunciou na última quinta-feira a chegada do goleiro Paulo Gianezini de 30 anos. Ele passou por exames médicos e assinou contrato até o fim da temporada.

Paulo Gianezini já está em Aracaju e começa sua preparação com o restante do elenco do Dragão visando a estreia no estadual, marcada para o dia 22 de janeiro, diante do Freipaulistano, fora de casa.