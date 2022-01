Prefeitos de 2.100 cidades pedem ajuda à Saúde com avanço da Covid e influenza

Segundo as administrações municipais, os serviços ambulatoriais foram afetados com o aumento de casos de influenza em conjunto com os de Covid-19. É solicitado apoio para ampliação temporária com profissionais ou estruturas físicas que possam ajudas nos atendimentos.

Com a alta demanda nas unidades de saúde, houve esgotamento de medicamentos como o Oseltamivir, importante para tratamento de casos graves de gripe.

“Este medicamento está em falta em diversos pontos da cidade, seja na assistência farmacêutica pública ou até mesmo nas redes privadas. Desta forma, seria de grande valia o envio de estoques adicionais do referido medicamento ou de recursos especiais para que as cidades possam fazer a aquisição de insumos para enfrentamento desse aumento de casos, fundamentais no tratamento rápido e na resolução em sua forma inicial, não permitindo que os quadros evoluam”, conclui.

Fonte: CNN BRASIL