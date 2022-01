Sergipe registra diminuição no número de homicídios dolosos pelo quinto ano consecutivo, diz SSP

O levantamento mostra que em 2020 foram registrados 761 homicídios dolosos, enquanto em 2021, foram 559, alcançando uma queda de 26,5%. Na capital, em 2021 aconteceram 155 crimes. Na Região Metropolitana – Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros – ocorreram 118 casos. Já no interior, foram 282. Em 2016, foram contabilizadas 1306 mortes decorrentes de homicídios, com queda para 559 no ano passado.