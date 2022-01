Carro da Vacina segue imunizando a população em diversos bairros e povoados do município

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde segue firme no combate à Covid-19. Com a ampliação da Campanha de Vacinação e aceleramento, mais de 80% da população total já foi vacinada com primeira dose e 71% com as duas doses.

Até o momento são mais de 170 mil doses aplicadas. Além das Unidades de Saúde e Centro de Vacinação, o Carro da Vacina da Secretaria de Saúde, percorre bairros e povoados do município, alcançando ainda mais pessoas.

Continue se cuidando, a pandemia continua. Use máscara, evite aglomerações e não deixe de tomar a sua vacina em dia.

Fonte: Prefeitura de Lagarto