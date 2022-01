Prefeitura de Aracaju abre processo seletivo para contratação de cuidadores sociais

De acordo com o edital, todas as etapas serão realizadas virtualmente, e, segundo o cronograma, os interessados em ingressar em participar da seleção terão do dia 14 ao dia 31 deste mês para se inscrever através de formulário específico que será disponibilizado na página oficial da prefeitura. A publicação do resultado final está prevista para o dia 17 de maio.

Fonte: G1 SE