HUL divulga balanço de atendimentos e procedimentos realizados em 2021

Investir em modernização, ampliação da oferta de serviços prestados e qualificação dos colaboradores para um atendimento mais resolutivo. Essas foram algumas das metas encaminhadas pelo Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) ao longo de 2021.

Como hospital porta aberta de Urgência e Emergência, realizou no período 20.584 atendimentos, 1.331 cirurgias, 3.943 internamentos e 182 mil exames – entre clínicos e de imagem -, acolhendo e assistindo pacientes da Região Centro Sul do estado e também de outras regiões de Sergipe e da Bahia, a exemplo de Paripiranga, Adustina e Fátima.

Para equipar e modernizar a unidade hospitalar, foram adquiridos equipamentos como torre de videocirurgia, ventiladores e monitores multiparâmetros, analisador de desfribiladores, insuflador laparoscopia e simulador de sinais vitais, além de equipamentos para reestruturação do Laboratório de Análises Clínicas do hospital, viabilizados com recursos SUS (contratualização) e do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF).

Quanto as ações de enfrentamento à COVID-19 pela unidade hospitalar, em 2021 o Hospital Universitário de Lagarto realizou 1.241 atendimentos e 216 internamentos. Considerando o decurso da pandemia, foram prestados pelo hospital até agora 4.888 atendimentos Covid e realizados 1.892 internamentos de pacientes acometidos pela infecção.

Ambulatório de especialidades

Já no Ambulatório de Especialidades da unidade hospitalar, que funciona no Campus UFS Lagarto, ao longo de 2021 foram realizadas mais de 10 mil consultas, com os pacientes tendo acesso a 23 especialidades médicas a exemplo de Endocrinologia, Geriatria, Pneumologia, Gastroenterologia, Ortopedia, Psiquiatria, Neurologia, além de especialidades não médicas como Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia.

O HUL também conta com o Ambulatório do Processo Transsexualizador de Sergipe, oferecendo 10 especialidades para atender demandas de saúde da população que se identifique como pessoa transsexual. O acesso aos serviços oferecidos nos ambulatórios do hospital deve ser feito através das Unidades Básicas de Saúde do município do usuário, por meio de encaminhamento médico.

Produção hospitalar e formação

Em termos de procedimentos realizados, o HUL avançou no período na realização de serviços oferecidos em termos de internações, exames e tratamentos, com destaque para os serviços de tomografia e fisioterapia, reflexo da demanda hospitalar em meio à pandemia. A produção faturamento hospitalar ao longo de 2021 apresentou um crescimento de 204% frente ao que foi verificado em 2019, e 105% quanto a 2020, de acordo com o ranking Produção Faturamento Hospitalar SUS.

O HUL também é primeira unidade hospitalar no interior de Sergipe a implementar programas de Residência Médica, contribuindo assim para a melhoria do cuidado clínico, ortopédico e multiprofissional dentro da Rede de Atenção à Saúde do estado. Conta com Residência em Clínica Médica, Ortopedia e Traumatologia, e Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde, destinada a profissionais das áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional.

Acolhimento e educação permanente

Outro campo de ação do Hospital Universitário de Lagarto tem sido o investimento em educação permanente, protocolos de suporte e necessidades assistenciais, qualificando e oferecendo maior segurança nos cuidados prestados aos usuários. Ao longo do ano foram oferecidos cursos, palestras e capacitações, dentre outros, em Emergências Cardiovasculares, Boas Práticas de Governança, Segurança do Paciente e Suporte Avançado de Vida em Cardiologia.

Para otimizar o acolhimento e atenção aos usuários da unidade hospitalar afetados pela COVID-19, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) adotou em 2021 iniciativas para proporcionar o acompanhamento do estado clínico dos pacientes e a relação dos mesmos com os seus familiares, a exemplo de Visitas Virtuais e Boletins Assistenciais remotos.

Mais recentemente o hospital adotou o projeto ‘Prontuário Afetivo’, voltado para pacientes da UTI Geral da unidade hospitalar, que são cartazes afixados em locais visíveis com informações como preferência musical, apelido, nome de filhos, companheiro ou companheira, time de futebol, entre outras curiosidades que aproximam as equipes assistenciais e os pacientes internados no setor.

Gestão da qualidade

Visando a melhoria contínua dos serviços, segurança do cuidado, eficiência na gestão e a formação de excelência dos estudantes, o HUL vem avançando também na implantação do Programa e Selo Ebserh de Gestão da Qualidade (SEQuali), que objetiva a melhoria dos processos organizacionais, implementação de planos de ação, reavaliação e registro da melhoria alcançada, sob a coordenação da Comissão de Avaliação Interna da Qualidade da unidade hospitalar.

“Tivemos mais um ano cheio de desafios, com COVID-19 e toda uma demanda por atenção e atendimento em saúde que ficou reprimida por conta da pandemia, mas que não nos impediram da conquista de avanços e melhorias para as nossas iniciativas assistenciais e de ensino ao longo de 2021”, ressalta a superintendente em exercício do HUL-UFS, Camilla Santana. “Ações e iniciativas somente possíveis graças ao envolvimento e empenho dos nossos colaboradores, do trabalho em equipe e do apoio de instituições parceiras”, finaliza.

1 de 3

Fonte: HUL-UFS