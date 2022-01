Cerest realiza visita técnica em açougues de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), realizou na manhã desta terça-feira, 11, uma visita técnica no Açougues Santo André, na Casa da Carne José Bernardo e na Câmara Fria do Mercado Municipal José Correia Sobrinho, para realizar orientações sobre a importância do cuidado com a saúde do trabalhador.

A equipes do CEREST reforçaram a importância da prevenção da Influenza H3N2 e a da COVID-19, visto ao aumento de casos em todo o país. Esta é uma recomendação da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CGSAT, através de Nota Técnica em virtude destes ambientes serem mais propício para o trabalhador adquirirem o vírus.

Fonte: Prefeitura de Lagarto