Exposição de arte e artesanato do memorial de Simão Dias está aberta ao público

Iniciada no dia 17 de dezembro, a 1ª Exposição de Arte e Artesanato do Memorial de Simão Dias segue até o dia 28 de janeiro.

A Exposição é uma iniciativa da Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, e conta com programação de visitas aos stands das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, sendo que nos dias 14, 21 e 28, a programação se estende das 19h às 21h30. já no dia 28 acontece o encerramento da Exposição de Arte e Artesanato com apresentação, às 10h, do Grupo Samba de Roda da comunidade Sítio Alto, e às 19h, música ao vivo.

O evento conta com o apoio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Lei Aldir Blanc e Departamento de Cultura de Simão Dias.

Fonte: Assessoria de Comunicação