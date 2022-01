Sergipe anuncia venda de ingressos para a partida contra o Falcon

A partida de estreia do Campeonato Sergipano de 2022 será neste sábado, 15, às 16h, entre o Sergipe e Falcon, na Arena Batistão. Dono do mando de campo, o Sergipe anunciou o início das vendas de ingressos para esta quarta-feira, 12.

O clube liberou carga de ingresso para a arquibancada e cadeiras brancas da Arena Batistão. Os ingressos estão com valores a partir de R$ 15. Confira abaixo.

Arquibancadas:

Inteira R$30

Meia R$15

Solidária R$20

Cadeiras Brancas:

Inteira R$50

Meia R$25

Solidária R$30

PONTOS DE VENDA:

1 – Farmácia Moura

2 – lojas ESF Esporte nós shoppings JARDINS E RIOMAR.

3 – Litoral 655 no calçadão da Laranjeiras.

4 – Loja Sergipe mania

5 – Loja WN calçados no Ceasa Aracaju.

6 – Venda online, com pagamento no cartão de crédito (Link na Bio).

–

Obs 1: Nas vendas solidárias, o alimento (1kg) será entregue na bilheteria do estádio, no dia do jogo.

Obs 2: O primeiro lote irá durar até o estoque acabar nos pontos de venda.

Fonte: Fan F1