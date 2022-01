Parceria entre a Prefeitura e o Banco do Brasil traz a Carreta do Circuito de Negócios Agro para Lagarto

O Circuito de Negócios Agro do Banco do Brasil (BB), escolheu a cidade de Lagarto como a sua primeira parada do Nordeste. O evento é uma parceria entre o BB e a Prefeitura de Lagarto com o objetivo de incentivar o avanço da agricultura no município.

Estacionada no inicio da semana, entre a última segunda-feira, 10, e terça-feira, 11,na Praça do Tanque Grande, além da assinatura de contratos, a carreta também disseminou palestras e informações.

O Circuito oferece Serviços de linhas de crédito e financiamento e conta com empresas que trabalham com insumos agrícolas, tratores, maquinários, poços artesianos, energia solar com o intuito de trazer estrutura para o agricultor que queira melhorar a atividade agrícola.

De acordo com o Gerente de Mercado Agro, Robson Oliver, o Circuito está focando no custeio de milho em Sergipe e a forte produção em Lagarto.

“Lagarto foi escolhida por ser um dos fortes municípios produtores de milho do Estado. O evento antecipa o custeio do milho, prezando pela capacitação do produtor, compra de sementes, insumos e tratamento da terra para que o plantio seja feito com qualidade. Para isso, o banco está fazendo empréstimo com o orçamento do produtor, além disso mais de R$ 200 milhões foram aportados para o financiamento de milho em Sergipe. Isso é dar suporte” explicou o gerente.

“O objetivo é levar bons negócios para os produtores rurais, movimentar a economia do nosso município, além de gerar conhecimento através de palestras que disseminam aprendizagem técnica e boas práticas no campo” explicou o secretário de Agricultura, Túlio Simões.

Fonte: Prefeitura de Lagarto