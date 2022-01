Aumento da vazão do Rio São Francisco pode causar inundações

De acordo com comunicado emitido pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), o aumento da vazão se deu em virtude da grande quantidade de chuvas ocorridas na Usina Hidroelétrica Três Marias/MG e da situação de cheia na Bacia do Rio São Francisco com a consequente elevação da sua afluência.

“Essa região será bastante afetada com a elevação das águas do Rio São Francisco e estamos orientando as comunidades, informando ao poder público municipal através dos prefeitos e coordenadores de defesa civil municipais para agir antecipadamente, afim de antecipar e salvaguardar a vida destas pessoas que fazem uso fruto da proximidade do rio, sobretudo as pessoas que moram próximo ao leito e que tem comércio próximo ao rio, é importante que essas pessoas tenham conhecimento e atitude proativas para se proteger e salvaguardar seu patrimônio, e qualquer eventualidade procurar o poder público municipal”, explicou o capitão Alysson Carvalho, diretor adjunto da Defesa Civil.