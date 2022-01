Homem morre em confronto com a PM na Colônia Treze

Na última quinta-feira, 11, um homem morreu após confrontar a Polícia Militar com uma arma de fogo calibre .22 do tipo garrucha, no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.

De acordo com a Polícia Militar, populares informaram que o homem estava ameaçando moradores do povoado Piçarreira. Diante disso, buscas foram iniciadas, mas o suspeito não foi localizado.

“Pessoas da comunidade informaram que o homem costumava agir na parte da manhã. Os policiais, então, retornaram ao povoado no dia seguinte, encontraram o suspeito e, ao tentarem realizar uma aproximação, o homem sacou um arma e disparou contra a guarnição.

Os PMs revidaram a injusta agressão e, no momento da fuga, o homem disparou mais uma vez contra a guarnição. O suspeito foi atingido e socorrido no Hospital Universitário de Lagarto, no entanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito”, relatou a Polícia Militar.

A arma de fogo utilizada foi apreendida e o caso encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.