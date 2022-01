Motociclista fica ferido após colidir contra ônibus em Lagarto

Por volta das 12h30 da última quinta-feira, 13, um motociclista colidiu transversalmente contra um ônibus de transporte escolar, no Bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

Segundo o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), com a colisão, o motociclista sofreu sérios ferimentos e foi levado ao hospital por familiares.

“O condutor do escolar permaneceu no local para as devidas providências juntamente com a equipe dos agentes de trânsito de Lagarto, que sinalizaram o local e posteriormente confeccionaram o BRAT”, relatou o

DTTU.