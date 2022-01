Dois amistosos do Lagarto FC serão realizados nesta sexta e sábado no Barretão

O Lagarto Futebol Clube segue se preparando para a estreia no Campeonato Sergipano de 2022. Depois de vencer o Juazeirense por 1 a 0, o Verdão enfrentará o Indiaroba e o Cruzeiro Poçoverdense, nesta sexta-feira, 14, e sábado, 15, respectivamente.

O confronto amistoso contra o Indiaroba iniciará às 20h, enquanto aquele contra o Cruzeiro será às 10h. Já o ingresso custará R$ 20,00 para as cadeiras e R$ 10,00 para as arquibancadas. As mulheres, no entanto, não pagam.

Além disso, para impulsionar a participação do torcedor, o Lagarto FC lançou uma promoção: quem comprar o ingresso do amistoso da sexta ganhará o ingresso para o amistoso do sábado.

Também é importante ressaltar que será obrigatório o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19.