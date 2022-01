Lagarto e região passam a contar com um Centro de Hemodiálise

Na última quinta-feira, 13, foi inaugurado o Centro de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC). Com mais de 600m² de área construída, o espaço tem capacidade para atender 240 pessoas por mês, perfazendo um total de 2.800 sessões mensais.

O Centro também conta com 39 poltronas de hemodiálise, sendo 36 no salão principal e 3 destinadas a pacientes com Hepatite B. Além disso, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, ressaltou que o espaço estará disponível para todos os sergipanos, mas que ele beneficiará principalmente os pacientes com Insuficiência Renal Crônica da Regional de Lagarto.

A inauguração foi considerada histórica para as autoridades presentes, a exemplo do deputado federal Fábio Reis (MDB), que destinou emendas para equipar a unidade e ainda atuou junto ao Ministério da Saúde para garantir a habilitação do serviço. “Se antes as pessoas se deslocavam para a capital, agora farão o tratamento pertinho de casa”, comemorou o deputado.

Já o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, em entrevista ao Portal Lagartense destacou que o Centro de Hemodiálise aproximará o tratamento dos habitantes da região centro-sul. “Aqui na região, nós temos 82 pacientes que estavam sendo atendidos em Aracaju e que serão atendidos, a partir de agora, aqui neste centro. Quem mora em Simão Dias, Poço Verde tinha que sair mais cedo para Aracaju, mas agora o tratamento é mais perto de casa. Por isso quero parabenizar a todos que fazem este hospital e ao deputado Fábio Reis por ter se empenhado tanto para essa obra”, destacou o governador.

Atendimento

A unidade é conveniada com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para a realização de cirurgias eletivas, além de consultas e exames especializados. A instituição, que é privada, possui contrato com o Governo do Estado, no valor de R$ 258 mil mensais, para a oferta da hemodiálise ambulatorial aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diretor-presidente do HNSC, André Andrade destaca a grandiosidade do projeto para a região. “É chegada a hora da entrega desse equipamento extraordinário à nossa população. A partir desse momento, nós estamos entregando e disponibilizando essa unidade, que é o Centro de Hemodiálise de Lagarto, para melhor atender à população sergipana”, destacou.