Cerest Lagarto é destaque como referência de saúde do trabalhador no estado de Sergipe

O monitoramento do indicador de Saúde do Trabalhador – ST, do Plano de Saúde Nacional (PNS 2), quadrimestre 2021, qualificou a Prefeitura de Lagarto, por meio do Centro de Referência e Saúde do Trabalhador – Regional Lagarto, com 113 pontos, destacando-o como referência de saúde do trabalhador no Estado de Sergipe.

Na última quinta-feira, 13, por meio de uma reunião virtual, a equipe da Coordenação Geral da Saúde do Trabalhador juntamente com a Equipe da Vigilância e Saúde do Trabalhador (Estadual), parabenizaram a Regional Lagarto, por todo empenho para proporcionar este grande avanço para os trabalhadores abrangidos pelo órgão.

Para a diretora Patrícia Fontes, este momento representa um marco muito importante para a saúde dos trabalhadores de Lagarto. Haja vista que são critérios de monitoramento de como o Cerest tem atuado em prol do município e de centenas de profissionais.

Dentre os critérios estão: Capacitação para os trabalhadores; Realização de Matriciamento; Consultas; Inspeção etc.

“Estou imensamente feliz com esta honrosa classificação. Assumimos essa pasta dando continuidade ao excelente trabalho que já estava sendo desenvolvido no município e essa nota só reforça o compromisso da Gestão da Prefeita Hilda Ribeiro com a Saúde de todos os profissionais, independente da sua área de atuação. Quero aqui parabenizar a Prefeitura e toda a equipe do CEREST pela competência e todo o trabalho desenvolvido para alcançar este mérito. Vale ressaltar que, em 12 anos de existência no município, é a primeira vez como a maior pontuação, tornando-se uma referência, não só estadual, como regional”, comemorou o secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães.

Fonte: Prefeitura de Lagarto