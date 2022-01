Sergipe recebe o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 para crianças

Sergipe recebeu, no início da tarde da última sexta-feira, 14, o primeiro lote para vacinas contra a Covid-19, com 14.600 doses da Pfizer, para imunizar crianças entre 5 e 11 anos. Aracaju inicia a vacinação neste sábado, 14, e os outros municípios do estado a partir de segunda-feira, 17. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde.

A secretaria disse também que, pactuou com os gestores municipais que, dentro da faixa-etária determinada, os primeiros grupos a receberem as doses pediátricas em Sergipe serão: índios aldeados, as crianças com deficiência permanente e com comorbidade (Síndrome de Down, autismo, doenças neurológicas e outras). Também ficou acordado que a Secretaria, através da Central de Imunização distribuirá as vacinas neste sábado (15).